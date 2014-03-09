В Яготине из-за пожара погибли четверо детей

"В 21 час. 40 мин. 8 марта в г. Яготин в частном жилом доме возник пожар на площади 16 м2, в результате которой, от отравления продуктами горения погибли 4 ребенка (2007-2013 г.р.) В 22 час. 12 мин. подразделениями ДСНС пожар ликвидирован" , - сказано в сообщении пресс-службы ДСНС.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.