Законность референдума в Крыму определит Венецианская комиссия

Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, накануне Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд официально обратился к Венецианской комиссии «За демократию через право» с просьбой дать заключение относительно решения Верховной Рады АР Крым о присоединении к Российской Федерации. В связи с этим к участию в сессии Венецианской комиссии были приглашены министр юстиции Украины Павла Петренко, чтобы Министр представил официальную позицию Украины по этому вопросу.

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В частности, Совет Европы просит Венецианскую комиссию разъяснить, принятое Верховной Радой АР Крым решение организовать референдум о присоединении к Российской Федерации или восстановить действие Конституции Республики Крым 1992 года согласуется с конституционными принципами.

Кроме того, Венецианская комиссия должна представить свои выводы относительно того, соответствует нормам и принципам международного права проект закона РФ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации».

Предполагается, что Венецианская комиссия рассмотрит указанные документы и вынесет свои выводы на утверждение во время очередной 98-й пленарной сессии, которая должна состояться 21-22 марта 2014 года.