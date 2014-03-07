Турция не оставит крымских татар в беде - Эрдоган

Об этом он сказал турецкой новостной агентства Anadolu.

Кроме того, он сообщил, что обсуждал ситуацию в Крыму с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Он также сказал, что Турция будет поддерживать крымских татар в обеспечении своих политических прав в Крыму.

"Сказал ему, что Россия должна защищать права крымских татар так же, как они это делают с правами русского большинства и правами других меньшинств в Крыму", - подчеркнул Эрдоган.