Суд остановил решения крымской Рады и горсовета Севастополя о присоединении к России

Сегодня, 7 марта 2014 года, по инициативе Генеральной прокуратуры окружным административным судом г. Киева приняты меры по обеспечению иска прокурора и остановлено действие постановления Верховного Совета АР Крым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что Генпрокуратура подала иск в упомянутый суд о признании противоправным и отмене постановления Верховного Совета АР Крым от 6 марта 2014 года «О проведении общекрымского референдума». Настоящим противоправным актом Верховный Совет АР Крым, игнорируя конституционные принципы и грубо нарушая законодательство, постановил войти в состав Российской Федерации и назначить на 16.03.2014 местный референдум по этому вопросу.

В соответствии с частью пятой статьи 118 Кодекса административного судопроизводства Украины, выполнение постановлений суда по вопросам обеспечения административного иска осуществляется немедленно.

Читайте такжеОБСЕ: Референдум может спровоцировать столкновения между этническими группами АРКВ связи с остановкой административным судом действия постановления Верховного Совета АР Крым о проведении референдума, совершения каких-либо действий, направленных на его подготовку, являются незаконными и считаются совершенными без соответствующих правовых оснований, отмечают в ГПУ.

Аналогичное решение суд принял в отношении горсовета Севастополя.

Как сообщал УНИАН, депутаты Крымского парламента 6 марта проголосовали за присоединение региона к России.

Парламент автономии принял решение о присоединении Крыма к РФ и вынес на референдум 16 марта два вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Власть Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает только официальная Москва.

6 марта Центральная избирательная комиссия поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Госреестра избирателей органам реестра, образованным в Крыму.

Также 6 марта горсовет Севастополя принял решение провести 16 марта референдум, включив в него вопрос о вхождении Севастополя в состав России.