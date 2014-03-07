В Крыму для проведения референдума напечатают более 2 миллионов бюллетеней

В следующее воскресенье в Крыму откроют двери почти 1250 избирательных участков.

"У Киева не получится сорвать референдум в Крыму, он состоится, как и было запланировано - 16 марта", - заявляет Верховный Совет автономии со ссылкой на председателя комиссии по проведению референдума Михаила Малышева.

Также 16 марта на избирательных участках хотят установить веб-камеры.

"У нас есть желание и наработки установить веб-камеры на избирательных участках. Они могут сыграть огромную роль во время проведения голосования, и если технически это будет возможно, то веб-камеры, безусловно, будут установлены", - сказал Малышев.

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Как сообщал УНИАН, парламент автономии 6 марта принял решение о присоединении Крыма к РФ и вынес на референдум 16 марта два вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Власти Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает только официальная Москва.

6 марта Центральная избирательная комиссия поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Госреестра избирателей реестра органам, образуемым в Крыму.