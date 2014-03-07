Создание нового Севастопольского морпорта незаконное – прокуратура

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, «указанным распоряжением новосозданному Севастопольскому морпорту подчинена вся портовая инфраструктура, расположенная на территории города и его акватории и назначен исполнитель обязанностей порта Воробьев О.О. Проведенной прокурорской проверкой установлено, что данное распоряжение принято вопреки Конституции Украины, Законам Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О морских портах в Украине», поскольку законодательством не предусмотрены возможности создания местными органами исполнительной власти морских портов, назначения на должности его руководителей, осуществления контроля над их деятельностью и распоряжения имуществом».

Таким образом, принятие этого распоряжения нарушает порядок пользования государственной собственностью и может нанести значительный вред экономическим интересам государства, отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Министерство инфраструктуры Украины обратилось в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой определить законность решения о формировании нового Севастопольского морского торгового порта и подчинения ему всей портовой инфраструктуры, расположенной на территории города Севастополь и его акватории.

«Инфраструктура Севастопольского порта принадлежит нашей стране - Украине, само же предприятие входит в сферу управления Мининфраструктуры. Я уверен, что Генпрокуратура, деятельность которой направлена на утверждение верховенства закона, укрепление правопорядка и защиту интересов государства и его граждан, в соответствии с законодательством Украины осуществит мгновенные меры прокурорского реагирования с целью недопущения потери государственного имущества и возможного причинения вреда государству. Севастопольский порт имеет стратегическое значение для экономики и безопасности нашей страны», - цитирует пресс-служба министра Максима Бурбака.

По его словам, решение о передаче, подчинении, переподчинении государственного предприятия принадлежит к компетенции Кабинета министров Украины.

Сегодня Севастопольский морской порт работает в штатном режиме. Действующий глава администрации порта Сергей Тараканов исполняет свои обязанности.

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"Никаких правовых оснований для формирования нового порта, подчинения ему всей портовой инфраструктуры существующего порта и Севастопольского филиала ГП «АМПУ» (Администрация морских портов Украины – УНИАН) нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства также напомнили о распространенной ранее в СМИ информации со ссылкой на документ, подписанный председателем координационного совета по организации городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Алексеем Чалым, о создании в Севастополе морского торгового порта с переподчинением ему всей портовой инфраструктуры, которая расположена на территории города и в его акватории.

Справка УНИАН. Севастопольский морской торговый порт расположен в юго-западной части полуострова Крым на берегу Черного моря. Порт осуществляет комплекс работ, связанных с морской перевозкой и хранением песка, угля, генеральных грузов, металла и пр., а также предоставляет услуги по принятию и обслуживанию пассажирских судов, в частности круизных. С 2002 года Севастопольский морской торговый порт стал членом Ассоциации круизных портов Средиземного моря.