На улице Прорезной в центре Киева продолжается демонтаж баррикады

Как передает корреспондент УНИАН, большая часть баррикады уже разобрана.

Также коммунальные службы разбирают баррикады в Пассаже по левой стороне Крещатика.

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Вместе с тем баррикады продолжают стоять на улице Городецкого, в арке на улице Лютеранской, а также на Крещатике возле улицы Богдана Хмельницкого и на Институтской.

По левой стороне Крещатика коммунальщики собрали мостовую, готовясь восстанавливать тротуар.

На Майдане Независимости и Крещатике сейчас находится достаточно много туристов и представителей иностранных СМИ.

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Корреспондент УНИАН встретил даже экскурсию школьников. Майданщики рассказывают им о том, как происходило противостояние в центре Киева. Особый интерес у детей вызвал автомобиль-водомет, что стоит возле здания ЦУМа.