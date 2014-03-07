На улице Прорезной в центре Киева продолжается демонтаж баррикады
На улице Прорезной в центре Киева коммунальщики занимаются демонтажем баррикады, отделявшей эту улицу от Крещатика.
Как передает корреспондент УНИАН, большая часть баррикады уже разобрана.
Также коммунальные службы разбирают баррикады в Пассаже по левой стороне Крещатика.
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Вместе с тем баррикады продолжают стоять на улице Городецкого, в арке на улице Лютеранской, а также на Крещатике возле улицы Богдана Хмельницкого и на Институтской.
По левой стороне Крещатика коммунальщики собрали мостовую, готовясь восстанавливать тротуар.
На Майдане Независимости и Крещатике сейчас находится достаточно много туристов и представителей иностранных СМИ.
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Корреспондент УНИАН встретил даже экскурсию школьников. Майданщики рассказывают им о том, как происходило противостояние в центре Киева. Особый интерес у детей вызвал автомобиль-водомет, что стоит возле здания ЦУМа.