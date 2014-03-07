Посол России в ООН уверен, что по Украине "маршируют бандеровцы"

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин обвинил новую власть Украины в поощрении экстремизма и нетерпимости, сообщают РИА Новости.

В четверг, после закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН Чуркин в разговоре с журналистами выразил озабоченность по поводу того, что «последователи Бандеры в эти дни маршируют по Украине, открыто демонстрируя его портреты и фашистскую символику, а также обладают ощутимой политической властью в Киеве».

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Напомним, несколько дней ранее постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев сообщил о том, что СССР сфальсифицировал факты для признания украинских националистов, воевавших с советскими войсками в годы Второй мировой войны, преступниками на Нюрнбергском трибунале.