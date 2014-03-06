Британский премьер: проведение референдума о статусе Крыма не является законным

«Накануне на переговорах в Париже (с участием министров иностранных дел ряда стран) был достигнут некоторый прогресс. Однако сегодняшнее голосование крымского парламента и решение провести референдум через 10 дней является серьезным шагом в неверном направлении. Украинское правительство заявило, что не считает этот референдум законным, и Евросоюз сегодня поддержал эту позицию», - сказал Кэмерон после внеочередного саммита ЕС по ситуации в Украине, сообщает РИА «Новости».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, парламент Крыма перенес с 30 на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

Как сообщил вице-спикер парламента автономии Сергей Цеков, на референдум выносятся два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?» и «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Также депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение региона к России.