Партия регионов против обращения Ющенко, Тимошенко и Яценюка к НАТО

Партия регионов «напоминает власти, что решение о возможности присоединения Украины к Плану действий по получению членства в НАТО может принимать лишь народ». Об этом говорится в заявлении ПР, переданном УНИАН.

В частности, Партия регионов заявляет, что подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и главой Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ совместного Заявления о возможности присоединения Украины к Плану действий по получению членства в НАТО «является очередным свидетельством того, что нынешняя власть не соблюдает положения Конституции Украины. Для нее мнение украинского народа в принятии судьбоносных решений не является определяющим фактором».

Общеизвестно, говорится в заявлении, что только граждане Украины путем референдума могут изменить внеблоковый статус нашей державы, закрепленный в Основном законе страны. «Другого пути нет и быть не может. Об этом высокопоставленные подписанты прекрасно осведомлены. Тем не менее, они подписывают заявление, которое априори внесет раздор в украинское общество. Зачем это делается? Это вопрос риторический», - отмечает ПР.

В заявлении подчеркивается, что Партия регионов остается верной своей предвыборной программе. «Мы уверены, что только украинскому народу позволено определять судьбу своей страны. И только всеукраинский плебисцит может ответить на вопрос, соответствует ли членство в том или ином военно-политическом союзе национальным интересам Украины. В этой связи мы хотим напомнить, что никому не позволим попирать Конституцию и игнорировать волю наших сограждан. Пусть власть об этом помнит», - заявляет ПР.