Крымские реестры Минюста находятся под охраной - министр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр юстиции Павел Петренко.

“Реестры, которые ведутся в Крыму, а также архивные службы находятся под охраной. Граждане продолжают получать услуги от Министерства юстиции в штатном режиме, насколько позволяет ситуация. Органы юстиции Крыма находятся в контакте с министерством. Контрольные копии реестров находятся под охраной в Киеве, и у нас есть механизмы отключения от реестров там, где есть угроза несанкционированного доступа. И потому я хочу успокоить всех граждан, что их информация сейчас защищена”, - сказал министр.

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Петренко добавил, что речь идет о реестрах недвижимости, реестрах правовых действий, реестрах обременений и тому подобное.