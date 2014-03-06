Президент Франции предложил вариант решения кризиса в Крыму

Президент Франции Франсуа Олланд считает, что Европейский Союз должен оказывать на Россию мощное давление, чтобы вынудить ее пойти на политическое урегулирование кризиса в отношениях с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Олланд заявил перед началом экстренного саммита ЕС, на котором лидеры стран-членов сообщества планируют обсудить ситуацию в Крыму и ответ Евросоюза на действия России на полуострове.

"Если Европа будет единой, она, кажется мне, должна выйти на такое решение: давление на Россию, снижение напряжения и переход к посредничеству в интересах Украины", - сказал французский Президент.

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"Нужно существенно поддержать Украину в этот сложный момент и, с другой стороны, оказывать очень мощное давление на Россию, чтобы перейти к дипломатическому решению. В вопросе давления, безусловно, есть возможность применения санкций. Для чего нужно давление? Не для того, чтобы в который раз усилить напряжение, а для того, чтобы открыть путь к диалогу", - добавил Олланд.

В саммите ЕС в качестве гостя принимает участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк.