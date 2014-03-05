В списке украинцев, активы которых заморозят в ЕС, есть фамилии Януковича и его сына

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил европейский дипломат, который пожелал остаться неназванным, комментируя решение ЕС заморозить активы представителей украинской власти, причастных к актам насилия и убийствам участников акций протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 г.

"В списке - 18 лиц. Их финансовые активы будут заморожены. На более поздней стадии украинское правительство сможет вернуть эти средства в Украину", - заметил дипломат.

"Речь идет лишь о замораживании активов, а не о визовых ограничениях", добавил собеседник УНИАН.

По его словам, официальный Журнал ЕС должен опубликовать список лиц в конце этой недели, после чего документ вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Представительстве Евросоюза в Украине сообщили, что Европейский Союз завтра обнародует список 18 граждан Украины, активы которых будут заморожены.

Как сказано в сообщении, согласно договоренности, которая была достигнута на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 3 марта, сегодня Совет принял санкции, касающиеся замораживания и возвращения незаконно присвоенных государственных средств Украины.

Сегодняшнее решение касается 18 лиц, которые признаны ответственными за незаконное присвоение, – их активы в Европейском Союзе будут заморожены.

Санкции также содержат положения, которые способствуют возвращению замороженных средств, - как только будут выполнены соответствующие условия.

Ранее, 28 февраля, власти Швейцарии заморозили банковские счета бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников, в том числе и Николая Азарова, который раньше занимал должность премьер-министра, и экс-главы администрации президента Андрея Клюева. Всего в списке фигурируют 20 лиц.

Также активы 18 граждан Украины, причастных к насилию в Киеве, по требованию украинского правительства заморозила Австрия. Министерство иностранных дел объявило, что замораживает активы 18 граждан Украины по подозрению в нарушении прав человека и коррупции. Имена этих лиц министерство не разглашает.