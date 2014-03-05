Во Львове на Ратуше вывесили флаг ВМС Украины в поддержку моряков Крыма
15:54, 05 марта 2014Политика
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Во Львове сегодня на доме Львовского городского совета вывесили флаг Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины в поддержку военных моряков, которые находятся в Крыму.
Львов поддерживает ВМС Украины / zaxid.net
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Как отмечается в сообщении, флаг ВМС Украины городскому голове Андрею Садовому вручил заместитель председателя Севастопольской организации «Союз офицеров Украины», капитан ІІ ранга запаса Тимур Баротов.
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Флаг Военно-Морских сил Украины размещен рядом с Государственным флагом Украины на фасаде Львовского городского совета.
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