Во Львове на Ратуше вывесили флаг ВМС Украины в поддержку моряков Крыма

Во Львове сегодня на доме Львовского городского совета вывесили флаг Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины в поддержку военных моряков, которые находятся в Крыму.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета. Как отмечается в сообщении, флаг ВМС Украины городскому голове Андрею Садовому вручил заместитель председателя Севастопольской организации «Союз офицеров Украины», капитан ІІ ранга запаса Тимур Баротов. Читайте такжеУкраинские дипломаты подняли флаг ВМС в знак поддержки моряков Флаг Военно-Морских сил Украины размещен рядом с Государственным флагом Украины на фасаде Львовского городского совета.

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