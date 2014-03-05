Строительные организации Львова выделят семьям погибших на Майдане два десятка квартир

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на пресс-конференции в Киеве коммерческий директор компании «Интергал-Буд» Юлия Горох.

«Наша компания оказывает помощь пяти семьям. Наши коллеги, я знаю, что пока еще идет обсуждение... там планируется выделить от 12 до 18 квартир», - сказала она.

В тоже время присутствовавший на пресс-конференции президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе сказал, что вопрос предоставления помощи семьям погибших активистов будет вынесен на совет директоров конфедерации.

«Мы эту инициативу предложим всем нашим коллегам. Необязательно квартиру покупать или дарить, можно просто оказать какую-то финансовую помощь», - сказал он.

Читайте такжеБолгария готова принять на оздоровление украинских детей, родители которых погибли в Киеве

Как ранее сообщал УНИАН, Львовская девелоперская компания «Интергал-Буд» намерена передать 7 квартир семьям погибших в ходе столкновений протестующих с сотрудниками силовых структур в центре Киева.

В последние три месяца в Украине происходили самые масштабные за всю историю независимости акции протеста, начавшиеся в конце ноября 2013 года в связи с отказом украинского правительства от курса на евроинтеграцию. После нескольких попыток разгона протестующих акции протеста усилились по всей стране, а главным их требованием стала отставка Виктора Януковича с поста президента Украины.

18 февраля в Киеве возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями. Утром 20 февраля начался интенсивный снайперский обстрел протестующих на Майдане. По данным Минздрава, погибли свыше 80 человек, в том числе сотрудники правоохранительных структур.

С 18 февраля к врачам за медицинской помощью обратились 876 пострадавших, 588 из них госпитализированы.