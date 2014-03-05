В Запорожье около 200 человек собрались на пророссийский митинг

В Запорожье на площади перед зданием мэрии около 200 человек собрались на пророссийский митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинг к 12-00 собрались в основном пожилые люди под флагами города Запорожья, несколько более молодых людей внутри толпы собравшихся развернули растяжки с лозунгами: «Казахстан с нами!», «Задолбали!».

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Чуть позже, около 12.20, на площади появилось еще несколько молодых людей, которые развернули лозунги - «Россия с нами», «Белорусь с нами», «Освободим нашу Родину».

На ступеньках здания мэрии в мегафон несколько молодых людей начали рассказывать о том, что в Киеве в госпитале раненых «беркутят» не лечат и не кормят, о чем они сообщили вчера дозвонившись на телеканал «Россия» и теперь "они могут ожидать поддержки".

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Какой именно поддержки и от кого выступающие не уточнили, но эти слова вызвали у собравшихся на площади аплодисменты. В толпе несколько пожилых людей, пришедших на митинг, вытащили из-под одежды картонки с надписями: «Фашизм не пройдет!», «Россия помоги!», «Россия спаси!».

Сейчас митинг продолжается. В здании мэрии проходит 45-я сессия Запорожского горсовета, на повестку дня которой среди прочих планируется выставить вопрос об отставке мэра Запорожья Александра Сина.

В помещении мэрии находится около 20 сотрудников милиции.

Конфликтов или стычек на данный момент не зафиксировано.