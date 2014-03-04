Украинские дипломаты подняли флаг ВМС в знак поддержки моряков

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер МИД Евгений Перебыйнис.

«Украинские дипломаты искренне благодарны нашим военнослужащим за мужество, выдержку и самоотверженную службу народу Украины», - заявил Перебыйнис.

Читайте такжеТурчинов гордится украинскими военными, которые служат в КрымуУкраинские дипломаты будут делать и в дальнейшем все от них зависящее, чтобы мирным путем, через политический диалог и консультации всех заинтересованных сторон решить ситуацию, сложившуюся в Крыму, подчеркнул представитель МИД.

«Украина не желает войны с российским народом, с которым мы имеем так много общего, и убеждены, что русские тоже не хотят конфронтации с Украиной. Мы призываем руководство России прекратить нагнетание ситуации в Крыму, прислушаться ко всему международному сообществу и сесть за стол переговоров», - сказал Перебыйнис.