Керри был тронут обстановкой на Майдане (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве, рассказывая о посещении этого места.

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“Было невероятно и трогательно увидеть баррикады, шины, провода, увидеть места, куда попадали пули. Люди все еще стоят рядом с огнем. Также в облаках я увидел дома, из которых стреляли. А также тронули меня фотографии тех, кто погиб, людей, которые отдали свою жизнь за будущее Украины. Это было очень трогательно - подойти к украинцам, которые там собрались. Они высказывались за то, чтобы не вернуться обратно к жизни, которая была при Президенте Януковиче”, - отметил Керри.

Как сообщалось, Керри сегодня на Майдане в Киеве почтил память героев Небесной сотни и возложил цветы от имени Президента США Барака Обамы и американского народа на месте трагических для Украины событий.