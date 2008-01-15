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У Ющенко назвали свои штрафы за нарушение правил дорожного движения
15:16, 15 января 2008
Политика
3811
Войны нет, а люди гибнут...
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