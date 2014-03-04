Ухудшение ситуации в Крыму может спровоцировать поток беженцев из Украины в ЕС - еврокомиссар

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила журналистам комиссар ЕС по внутренним делам Сесилия Малмстром после совещания с участием министров внутренних дел 28 стран-членов ЕС.

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"Мы все очень обеспокоены ходом событий в Украине. Как министры внутренних дел ЕС мы должны быть бдительными - ситуация может иметь влияние на миграционные процессы или количество просителей убежища. Пока этого не зафиксировано, но это возможно", - сказала Малмстром.

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"Мы уже находимся в контакте со странами-соседями Украины, чтобы они уже готовились на случай такого развития событий. Европейская комиссия готова поддержать процесс подготовки. Но решение пока еще нет о возможности такого сценария", - добавила комиссар ЕС.