Русскоязычные смогут получить гражданство РФ только после отказа от имеющегося гражданства - правительство России

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила с учетом обсуждения внесенный Федеральной миграционной службой законопроект, направленный на упрощение получения российского гражданства русскоязычными гражданами зарубежных стран.

Читайте такжеНе исключено, что российские паспорта смогут получить не только бывшие "беркутовцы" - генконсул РФ«Проектом федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон “О гражданстве Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 14 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» дополняется частью второй, предусматривающей упрощенный порядок приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных носителями русского языка, то есть владеющими русским языком и регулярно использующими его в семейно-бытовой, общественной, культурной и иных сферах, чьи родственники по прямой восходящей линии либо они сами ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации, в том числе на территории, относившейся к Российской империи и СССР, при условии отказа от имеющегося гражданства иностранного государства либо отсутствия гражданства иностранного государства», - говорится в документе.

При этом признание иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка будет осуществляться по результатам собеседования, проводимого комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Отмечается, что в целях реализации условия об отказе от имеющегося иного гражданства иностранному гражданину, признанному носителем русского языка, будет выдаваться уведомление о возможности приема в гражданство РФ, необходимое для обращения в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Кроме того, законопроектом для данной категории лиц предусмотрено сокращение срока рассмотрения заявлений и принятия решений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке до трех месяцев.

Законопроектом также предлагается сократить с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Читайте такжеЖириновский предлагает помогать украинцам российскими паспортамиКак сообщал УНИАН, 26 февраля в Госдуму России был внесен законопроект, предполагающий сокращение сроков выдачи гражданства РФ для граждан бывшего СССР в упрощенном порядке с шести до двух месяцев.

«Последние политические процессы на территории суверенной Украины показали необходимость дальнейшей регламентации упрощенного приема в гражданство Российской Федерации русскоязычных граждан бывшего СССР, вне зависимости от их национальности, столкнувшихся с реальной угрозой дискриминации по этно-культурной, политической или профессиональной принадлежности», - говорится в пояснительной записке.

24 февраля член комитета Госдумы по делам СНГ Илья Дроздов (фракция ЛДПР) внес в Госдуму законопроект об упрощенной процедуре получения российского гражданства для граждан Украины русской национальности и членов их семей. Документ предлагает воспользоваться политическим кризисом для решения демографических проблем России.