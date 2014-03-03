Эштон рассказала, когда ЕС задействует адресные санкции против России

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Эштон заявила на пресс-конференции после экстренного заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которая обсуждала ситуацию на Крымском полуострове.

”В случае отсутствия шагов по деэскалации мы рассмотрим меры , которые могут иметь последствия для двусторонних отношений между ЕС и Россией, например, приостановление двусторонних переговоров по визовым вопросам”, - сказала Эштон.

На вопрос, какие шаги составят деэскалацию, Эштон назвала возвращение российских военных в их казармы, прекращение полетов российской военной авиации над украинской территорией и прекращения передвижений российских войск и БТРов в Крыму.

Она также сказала, что на этой неделе лидеры ЕС соберутся на экстренный саммит для обсуждения ситуации в Крыму. По данным дипломатических источников саммит состоится в четверг, 6 марта, в Брюсселе.