США предупредили, что у Путина по ситуации в Крыму есть выбор

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом сказал в эфире польского TVN 24 посол США в Польше Стивен Мал.

"Каждая возможность есть на столе, но пока не ищем военного решения. Важнейшее, что мы должны сделать, это остановить эскалацию. Я оптимистично смотрю на такую возможность", - сказал он.

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По словам посла, России может грозить международная изоляция и серьезные экономические проблемы из-за ее действий в Украине.

"Они имеют выбор. Мы будем занимать очень твердую позицию. Будут серьезные последствия. Если он (Президент РФ Владимир Путин) хочет заплатить такую цену, то пожалуйста", - сказал Мал.

Как заявил посол, о возможных последствиях Путину сказал во время телефонного разговора Президент США Барак Обама, который призвал российского Президента вернуть военных в постоянные места дислокации.

Дипломат также раскритиковал аргументацию россиян об опасности для россиянам, проживающим в Украине. "Если они говорят, что россияне, которые проживаю в Украине, каким-то образом находятся в опасности, что, по нашим данным, является неправдой, то существуют другие способы для того, чтобы их охранять", - сказал Мал, назвав среди них миссию ОБСЕ.

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Он отметил, что США признают новую власть в Украине, а госсекретарь США Джон Керри во время своего визита в Киеву 4 марта планирует встретиться с и.о. Президента Украины Александром Турчиновым и главой правительства Арсением Яценюком.