Действия России в Украине не поддержала ни одна страна мира, в том числе члены ТС – экс-нардеп
В поддержку военного вмешательства России в Украине не высказалась ни одна страна мира, в том числе Беларусь и Казахстан, которые входят в Таможенный союз.
Об этом заявил представитель Гражданской инициативы «Третья Украинская Республика», народный депутат предыдущего созыва Виктор Матчук во время телемарафона на канале ТВi.
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«Поддержку Украины в мире выражают все. Нет ни одной страны, нет ни одного политического деятеля, которые бы выразили поддержку России», - отметил он.
Матчук подчеркнул, что на поддержку России сейчас не становятся даже одиозные страны , выступавшие за военную интервенцию в Абхазии.
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«Кроме того , ни одного заявления в поддержку действий Москвы не сделали даже Беларусь и Казахстан, которые входят в Таможенный союз и в будущем должны стать костяком Евразийского союза», - сказал политик.
«Вместо этого власти Беларуси уже несколько раз четко и однозначно делали заявления о том, что поддерживают территориальную целостность Украины, и они ни в коем случае не рассматривают вообще возможности проведения каких-либо действий против Украины», - добавил Матчук.
По его мнению, «после военной интервенции России стало понятно, что Украина не в состоянии сама себя защитить. Поэтому в будущем надо будет ставить вопрос о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе».
Кроме того, как заметил Матчук, своей агрессией против Украины президент РФ Владимир Путин сегодня завершает ту работу, которую не смог сделать экс -президент Украины Виктор Янукович, - формирование украинской нации.
По его словам, судя по массовым акциям в поддержку украинской государственности на Востоке и Юге, сегодня в Украине проходит развенчание мифов в обществе .
«То есть Путин продолжает ту работу, которую не закончил Янукович, сплотил Запад и Центр Украины. Путин продолжает формирование украинской политической нации, которую составят все граждане Украины , независимо от их происхождения, независимо от языка, котором они пользуются. Он (Путин – УНИАН) продолжает эту работу», - подытожтил политик.