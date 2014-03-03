Пан Ги Мун направил в Украину своего заместителя

"Во время пребывания в Украине первый заместитель генсека лично проведет оценку фактов на местах и проинформирует генерального секретаря относительно дальнейших мер, которые может предпринять ООН для поддержки деэскалации ситуации", - указано в сообщении на сайте организации.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта в Украину прибудет госсекретарь США Джон Керри.