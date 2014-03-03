Пан Ги Мун направил в Украину своего заместителя
05:16, 03 марта 2014Политика
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Генеральный секретарь ООн Пан Ги Мун направил в Украину своего заместителя Яна Элиассона для ознакомления с политической ситуацией
Пан Ги Мун направил в Украину своего заместителя / REUTERS
"Во время пребывания в Украине первый заместитель генсека лично проведет оценку фактов на местах и проинформирует генерального секретаря относительно дальнейших мер, которые может предпринять ООН для поддержки деэскалации ситуации", - указано в сообщении на сайте организации.
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Как сообщал УНИАН, 4 марта в Украину прибудет госсекретарь США Джон Керри.
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