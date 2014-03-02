Украинские военнослужащие отстояли свою часть в Севастополе

Российские войска покинули отряд морской охраны Государственной Пограничной службы Украины, пишет "Гражданская оборона".

Украинские военнослужащие отстояли свою часть и ни на минуту не забывали о том, какому государству они отдавали присягу.

Читайте такжеБывший россиянин Новинский назвал Севастополь неотъемлемой частью Украины

Сейчас улицы, на который еще вчера стояли БТРы, пусты. Только свой триколор российские военнослужащие оставили на память о себе.