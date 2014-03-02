Украинские военнослужащие отстояли свою часть в Севастополе
11:25, 02 марта 2014Политика
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Сейчас улицы, на которых еще вчера стояли БТРы, пусты.
Украинские военнослужащие отстояли свою часть / 911sevastopol.org
Российские войска покинули отряд морской охраны Государственной Пограничной службы Украины, пишет "Гражданская оборона".
Украинские военнослужащие отстояли свою часть и ни на минуту не забывали о том, какому государству они отдавали присягу.
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Сейчас улицы, на который еще вчера стояли БТРы, пусты. Только свой триколор российские военнослужащие оставили на память о себе.
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