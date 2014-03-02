США хотят направить международную миссию в Крым

Об этом заявил посол США в Совете безопасности ООН Саманта Пауэр в ходе выступления на заседании Совбеза ООН по украинскому вопросу в субботу вечером, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Настало время положить конец российскому вторжению в Украину", - подчеркнула постпред.

Пауэр подчеркнула, что Россия должна напрямую вступить в контакт с правительством Украины.

Кроме того, американская сторона предлагает направить международных наблюдателей от ООН и ОБСЕ в Украине, и предлагает России активно участвовать в обеих структурах.

"До Украины должны быть немедленно направлены международные наблюдатели, в том числе с ООН и ОБСЕ", - заявила посол США.

"Немедленное распространение международных наблюдателей в Крыму уменьшит напряженность... Работаем, чтобы подготовить международную миссию посредничества в Крыму, чтобы способствовать диалогу", - добавила Пауэр.

В свою очередь, британская сторона выразила "глубокую обеспокоенность усилением напряженности и тем, что российский парламент санкционировал военные действия на территории Украины".

Читайте такжеОбама обсудил с Путиным проблему Украины: первый озабочен, второй угрожает"Осуждаем любые акты агрессии против Украины", - подчеркнул посол Великобритании в Совбезе Лаял Грант.

"Великобритания поддерживает нынешнее правительство Украины, уверяет в приверженности территориальной целостности, поддерживает просьбу о немедленные консультации в рамках Будапештского соглашения между США, Великобританией, Россией и Украиной. Мы не видим причин, почему не могут быть проведены такие консультации", - отметил он во время выступления.

В свою очередь, представитель Франции, выступая на заседании Совета безопасности ООН, отметил, что "сегодня мы не можем просить выбирать Украины между Востоком и Западом - раньше это привело к двум войнам на континенте".

"Санкционирование введение войск - это угроза целостности Украины и мира в стране", - подчеркнул посол Франции в Совбезе Жерар Аро, отметив при этом, что французская сторона будет пытаться найти политическое решение ситуации.

При этом он призвал украинскую власть "принять все меры для нормального сосуществования всех общин, уважая обеспокоенность России".

Совет Федерации 1 марта единогласно принял постановление, которым дала согласие президенту РФ на использование вооруженных сил России на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране.

Как сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, постановление вступает в силу с момента ее принятия.