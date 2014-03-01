Совет ЕС на уровне глав МИД собирается на экстренное заседание в понедельник - Эштон

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, опубликованном на сайте Европейской Службы внешнего действия.

"Я осуждаю сегодняшнее решение России использовать вооруженные силы в Украине. Это неоправданная эскалация напряжения. Я поэтому призываю Российскую Федерацию не присылать такие войска, а высказывать свою позицию мирными средствами", - говорится в заявлении Эштон.

"Любое возможное передвижение войск, их действия и базирования должны происходить в соответствии с международными нормами и обязательств - в частности Устава ООН, Заключительного Акта ОБСЕ и Будапештского меморандума 1994 года, а также двусторонних соглашений, которые регулируют базирование Черноморского флота. Я призываю все стороны снизить напряжение немедленно через диалог, в полном уважении к суверенитету Украины и международным нормам", - заявила Эштон.

Читайте такжеБаррозу и Яценюк: Кризис в Крыму может решиться через диалог и целостность Украины "Единство, суверенитет и территориальная целостность Украины должна уважаться все время всеми сторонами. Любое нарушение этих принципов недопустимо. Больше чем когда-либо, сейчас есть потребность в сдержанности и чувстве ответственности", - отметила Верховный представитель ЕС.

В понедельник на экстренное заседание соберется Совет ЕС на уровне министров иностранных дел под председательством Эштон, которая перенесла свой визит в Киев с понедельника, 3 марта, на среду, 5 марта. Дипломатический источник в ЕС сообщил УНИАН, что заседание Совета ЕС назначено в понедельник на 13 часов (14:00 по Киеву).