Катастрофу в Крыму могут предотвратить сами россияне - Чубаров

Лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров считает, что катастрофу на полуострове могут предотвратить только россияне, если выйдут в РФ на акции против войны, и международное сообщество.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Чубарова Лиля Муслимова.

«Есть две стороны, которые еще могут предотвратить катастрофу: собственно граждане РФ, если выйдут на митинги против войны, и международное сообщество, если найдет адекватные меры в ближайшие несколько часов», - приводит Муслимова слова Чубарова.

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Чубаров сообщил также, что 28 февраля – 1 марта говорил по телефону с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу, с региональным представителем Верховного комиссара по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине Олдрихом Андрисеком, с послом США в Украине Джефри Пайетом, уполномоченным ВР Украины по правам человека Валерией Лутковской и представителями МИД страны.

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«У меня сегодня состоялся разговор с Сергеем Аксеновым (премьер Крыма, которого в Киеве считают нелегитимным - УНИАН) в связи с тем, что были случаи, которые вызвали большую настороженность в обществе, например, занятие помещений гражданских организаций, общественных организаций. Те, кто сегодня взял на себя ответственность и те, кто заявляет о том, что они думают о благе крымчан, в первую очередь, должны не только об этом заявлять, но и обеспечить этот порядок», - сказал также Чубаров.