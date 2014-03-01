Совет Безопасности ООН через 2 часа обсудит ситуацию в Украине

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) соберется в субботу в 21.00 по киевскому времени для обсуждения ситуации в Украине. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник во всемирной организации.

"Совет Безопасности соберется в 14.00 по местному времени для обсуждения ситуации в Украине", - сказал источник.

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Ранее другой источник сообщил, что заседание будет позже, однако эта информация была неточной.

В то же время, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter сообщил, что Великобритания созывает чрезвычайное внеочередное заседание Совета безопасности ООН в связи с ситуацией в Украине.

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«Великобритания запросила внеочередные консультации в Совете Безопасности ООН сегодня. Это хорошо, - международное сообщество должно говорить с Россией, а не угрожать», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Совет Федерации РФ единогласно принял предложение президента России Владимира Путина о вводе войск в Украину.