ГПУ обнародовала список лиц, которых требует немедленно задержать
Генеральная прокуратура Украины требует от новых руководителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины немедленно задержать лиц, причастных к массовым убийствам активистов в центре города Киева в период с 18 по 22 февраля текущего года. Срок выполнения указанного поручения - 10 суток.
Об этом сообщает Отдел взаимодействия со средствами массовой информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.
Среди разыскиваемых лиц:
Экс-руководитель СБУ – Александр Якименко
Экс-руководитель МВД – Виталий Захарченко
Экс-заместитель министра внутренних дел – Виктор Ратушняк
Экс-руководитель спецподразделения «Беркут» – Сергей Кусюк
Бывший командующий внутренними войсками МВД – Станислав Шуляк
Бывший генеральный прокурор Украины – Виктор Пшонка
Бывший глава Администрации Президента – Андрей Клюев
Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов
Бывший министр юстиции – Елена Лукаш
Бывший руководитель спецподразделения СБУ «Альфа» – Олег Присяжный.
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Согласно данным следственного подразделения Генеральной прокуратуры, всего разыскиваются 24 лица – это бывшие руководители и сотрудники МВД и СБУ.
Как сообщалось ранее, органы прокуратуры начали досудебное расследование по уголовному производству по фактам убийств гражданских участников акций протеста по признакам составов преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия получено достаточно данных, указывающих на причастность к совершению убийств 74 человек с применением огнестрельного оружия.