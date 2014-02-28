ГПУ обнародовала список лиц, которых требует немедленно задержать

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со средствами массовой информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

Среди разыскиваемых лиц:

Экс-руководитель СБУ – Александр Якименко

Экс-руководитель МВД – Виталий Захарченко

Экс-заместитель министра внутренних дел – Виктор Ратушняк

Экс-руководитель спецподразделения «Беркут» – Сергей Кусюк

Бывший командующий внутренними войсками МВД – Станислав Шуляк

Бывший генеральный прокурор Украины – Виктор Пшонка

Бывший глава Администрации Президента – Андрей Клюев

Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов

Бывший министр юстиции – Елена Лукаш

Бывший руководитель спецподразделения СБУ «Альфа» – Олег Присяжный.

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Согласно данным следственного подразделения Генеральной прокуратуры, всего разыскиваются 24 лица – это бывшие руководители и сотрудники МВД и СБУ.

Как сообщалось ранее, органы прокуратуры начали досудебное расследование по уголовному производству по фактам убийств гражданских участников акций протеста по признакам составов преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия получено достаточно данных, указывающих на причастность к совершению убийств 74 человек с применением огнестрельного оружия.