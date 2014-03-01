Лихтенштейн заморозил банковские счета 20 бывших украинских чиновников

Как сообщил директор Управления финансовой разведки княжества Даниэль Телесклаф, такое решение было принято "вслед за подобной мерой швейцарского правительства, вступившей сегодня в силу".

"Все лица, имеющие в распоряжении счета находящихся в списке людей, обязаны немедленно заявить о них в Управление финансовой разведки", - добавил он.

По словам Телесклафа, список в точности повторяет тот, что был распространен ранее 28 февраля Федеральным собранием (правительством) Швейцарии.

В управлении пояснили, что на данный момент сложно сказать, какой объем средств указанных лиц находится в банках княжества: "Это будет ясно на следующей неделе, когда банки проведут проверку и отчитаются перед нами".

Как сообщал УНИАН, Швейцария и Австрия обнародовали списки бывших украинских чиновников, чьи счета будут заблокированы.

В частности, в списки обеих стран попали следующие бывшие украинские должностные лица: Виктор Янукович, Александр Янукович, Николай Азаров, Сергей Арбузов, Михаил Добкин, Геннадий Кернес, Александр Клименко, Андрей Клюев, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка и Елена Лукаш.

Кроме того, Швейцария включила в список Раису Богатыреву, Юрия Иванющенко, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Юрия Колобова, Владимира Козака, Николая Присяжнюка и Александра Ефремова.

В тоже время, Австрия добавила в свой список Валерия Коряка (бывший руководитель киевской милиции), Александра Попова, Станислава Шуляка, Владимира Сивковича, Александра Якименко и Юрия Иванющенко.