Лихтенштейн заморозил банковские счета 20 бывших украинских чиновников
Лихтенштейн заморозил банковские счета 20 граждан Украины.
Как сообщил директор Управления финансовой разведки княжества Даниэль Телесклаф, такое решение было принято "вслед за подобной мерой швейцарского правительства, вступившей сегодня в силу".
"Все лица, имеющие в распоряжении счета находящихся в списке людей, обязаны немедленно заявить о них в Управление финансовой разведки", - добавил он.
По словам Телесклафа, список в точности повторяет тот, что был распространен ранее 28 февраля Федеральным собранием (правительством) Швейцарии.
В управлении пояснили, что на данный момент сложно сказать, какой объем средств указанных лиц находится в банках княжества: "Это будет ясно на следующей неделе, когда банки проведут проверку и отчитаются перед нами".
Как сообщал УНИАН, Швейцария и Австрия обнародовали списки бывших украинских чиновников, чьи счета будут заблокированы.
В частности, в списки обеих стран попали следующие бывшие украинские должностные лица: Виктор Янукович, Александр Янукович, Николай Азаров, Сергей Арбузов, Михаил Добкин, Геннадий Кернес, Александр Клименко, Андрей Клюев, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка и Елена Лукаш.
Кроме того, Швейцария включила в список Раису Богатыреву, Юрия Иванющенко, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Юрия Колобова, Владимира Козака, Николая Присяжнюка и Александра Ефремова.
В тоже время, Австрия добавила в свой список Валерия Коряка (бывший руководитель киевской милиции), Александра Попова, Станислава Шуляка, Владимира Сивковича, Александра Якименко и Юрия Иванющенко.