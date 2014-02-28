Турчинов ветирует решение об отмене закона о языках - Куницын

Об этом в эфире телеканала ATR заявил новоназначенный представитель президента в Крыму Сергей Куницын .

"Удалось убедить руководителей государства – будет наложено вето на закон о языках. Новый закон о языках будет внесен", - сказал он.

Напомним, Верховная Рада Украины 23 февраля признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012 года. Этот закон предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Отмена языкового закона вызвала волну недовольства в ряде регионов страны.

27 февраля Александр Турчинов поручил создать рабочую группу для срочной подготовки нового закона о языках.