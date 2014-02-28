Сайт слежения за самолетами Flightradar24 сообщает о закрытии воздушного пространства над Крымом
21:08, 28 февраля 2014Политика
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Онлайновый сайт-радар Flightradar24 сообщает о закрытии воздушного пространства над Крымом.
Онлайновый сайт-радар Flightradar24 в Twitter сообщает о закрытии воздушного движения над Крымом.
Flightradar24 - это проект, созданный в 2007 году шведской компанией Travel Network Ltd. Он позволяет в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами по всему миру.
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