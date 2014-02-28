Сайт слежения за самолетами Flightradar24 сообщает о закрытии воздушного пространства над Крымом

Онлайновый сайт-радар Flightradar24 в Twitter сообщает о закрытии воздушного движения над Крымом.

Flightradar24 - это проект, созданный в 2007 году шведской компанией Travel Network Ltd. Он позволяет в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами по всему миру.