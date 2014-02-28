Яценюк гарантирует Януковичу "абсолютную безопасность в тюремной камере"

Об этом Яценюк написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Янукович больше не президент Украины. Он должен быть привлечен к ответственности за массовые убийства, которые совершались по его приказу и под его прикрытием. Украинский парламент принял специальную резолюцию, в которой обращается к международному уголовному суду начать независимое расследование. Мы гарантируем безопасность Януковичу - он будет в абсолютной безопасности в тюремной камере", - написал Яценюк.

Читайте такжеАвстрия заблокирует счета Януковича и 17 бывших украинских чиновников Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

Янукович заявил, что считает себя законным президентом страны.

24 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в отношении Януковича открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в розыск.

По словам Авакова, Янукович вылетел из Киева в Харьков 21 февраля, переночевал там, потом на вертолете перелетел в Донецк, откуда самолетом пытался вылететь, но пограничники не позволили ему это сделать, и он на автомобиле выехал в Крым, где остановился в частной резиденции и не использовал государственную резиденцию.

Сегодня Янукович дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону.