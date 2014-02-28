Янукович не смог внятно объяснить, как он попал в Россию

Экс-президент Виктор Янукович заявил, что попал на территорию России "благодаря патриотично настроенным офицерам". Об этом он сообщил представителям СМИ во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

"В Россию я попал благодаря патриотично настроенным офицерам. Я бы сказал так. [Офицерам - УНІАН], которые выполнили свой долг и помогли мне сохранить жизнь", - заявил он.

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Также Янукович отметил, что пока не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я с ним разговаривал по телефону после того, как попал на территорию России. Мы договорились о встрече, как только будет у него возможность", - добавил Янукович.

На вопрос журналистов, почему экс-президент оказался именно в Ростове-на-Дону, Янукович отметил, что недалеко от этого города проживает его старый друг.

"Я приехал, чтобы найти у него хотя бы временное убежище. На это время", - сказал он.

Ранее президент сообщил, что он покинул Украину после того, как членам его семьи начали поступать звонки.

"Я получил звонки от членов моей семьи. О том, что даже младшего внука занесли в список людей, которых нужно "люстрировать.", - заявил экс-президент Украины.