Янукович утверждает, что покинул Украину из-за опасений за свою жизнь

"Никто меня не свергнул, я был вынужден покинуть страну под непостредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких", - подчеркнул Янукович.

Он также заявил, что намерен продолжить борьбу за будущее Украины. По мнению экс-президента власть в стране захватили "профашистские молодчики", которые составляют меньшинство в стране.