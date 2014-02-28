Янукович утверждает, что покинул Украину из-за опасений за свою жизнь
15:01, 28 февраля 2014Политика
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Экс-президент Виктор Янукович утверждает, что покинул территорию Украины из-за опасепния за свою жизнь.
Янукович утверждает, что покинул Украину из-за опасений за свою жизнь
"Никто меня не свергнул, я был вынужден покинуть страну под непостредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких", - подчеркнул Янукович.
Он также заявил, что намерен продолжить борьбу за будущее Украины. По мнению экс-президента власть в стране захватили "профашистские молодчики", которые составляют меньшинство в стране.
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