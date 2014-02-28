Госдума готовится рассмотреть закон об упрощенном предоставлении украинцам гражданства РФ

Предлагается выдавать гражданам Украины российские паспорта без соблюдения условий о необходимости непрерывного проживания в России в течение пяти лет, иметь законный источник средств к существованию и отказываться от гражданства Украины.

«Заявление о приеме в гражданство РФ подается в дипломатические представительства или консульские учреждения РФ до 1 августа 2014 года. Решение по нему принимается не позднее двух месяцев со дня подачи заявления», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается освободить украинцев при приеме в гражданство России от уплаты государственной пошлины, сообщает РИА Новости.

«Принятие законопроекта позволит гражданам Украины, которые не желают быть подвергнутыми ассимиляции, сохранить свою этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность, поддерживать и развивать свою культуру», - считают авторы документа.

Напомним, ранее заявлялось, что российское гражданство можно будет купить за 10 миллионов рублей.