Белый Дом больше не признает Януковича Президентом Украины

Об этом заявил представитель Белого Дома Джей Карни.

”Его избрали президентом. Он отрекся от своей ответственности - сразу после подписания соглашения, которое положило конец насилию и не предпринял действия, к которым его призывали многие в мире, а именно - создание правительства единства для противодействия насилию и продвижения вперед к досрочным выборам. Он упаковал чемоданы и исчез”, - сказал Карни журналистам.

Спикер добавил, что ”страна должна управляться” и отдал должное украинской власти за шаги, которые возобновили управления государством.

Карни предостерег Россию, которая, согласно сообщениям, привела свои вооруженные силы в режим повышенной готовности и начала учения неподалеку украинских границ.

”Мы ожидаем, что Россия будет прозрачной в своих действиях, о которых они объявили вчера (маневры - УНИАН), и она будет избегать провокационных действий. Мы этого ожидаем и мы об этом говорим, потому что в интересах России и, конечно, в интересах украинского народа, чтобы не было провокаций, чтобы сохранилась территориальная целостность Украины и ее суверенитет”, - добавил представитель Белого Дома.