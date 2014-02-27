ВР избрала Яценюка премьер-министром Украины

14:51, 27 февраля 2014
Политика
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Верховная Рада назначила Арсения Яценюка премьер-министром Украины.

Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 371 народный депутат.

Сразу после голосования председатель парламента Александр Турчинов подписал постановление о назначении Яценюка и пригласил его занять свое место в правительственной ложе.

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