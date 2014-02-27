Великобритания пристально следит за событиями в Крыму – заявление МИД

"Мы весьма обеспокоены ситуацией в Крыму. Мы получаем сообщения о том, что вооруженные люди сегодня утром взяли под контроль здания администрации в украинском Крыму. Мы пристально следим за ситуацией", - говорится в заявлении британского МИД, которое цитирует РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, неизвестные с оружием захватили в четверг утром здания крымского парламента и правительства. По данным Могилева, в каждом из админзданий - по 50 захватчиков. Их требования до сих пор не озвучены.

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Председатель СМ Крыма Анатолий Могилев в эфире государственного телеканала призвал к спокойствию и начал переговоры с террористами. Однако те отказались, сославшись на то, что не уполномочены вести переговоры.

Позже президиум Верховного совета АРК, представителей которой захватчики пропустили в задание ВС АРК, заявил, что инициирует проведение всекрымского референдума по вопросу "усовершенствования статуса автономии и расширения ее полномочий" и выступил с соответствующим обращением.

В то же время, Украина призывает всех участников Будапештского меморандума гарантировать безопасность, территориальную целостность и единство Украины. Об этом заявил в Верховной Раде кандидат на должность премьер-министра Арсений Яценюк перед голосованием по избранию главы правительства.

Напомним, Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия - международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины. Соглашение содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.