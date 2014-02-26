Фюле назвал три приоритета для новой власти в Украине

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал три приоритета, на которых должна сосредоточиться новая власть Украины: немедленная конституционная реформа, новое коалиционное правительство и проведение свободных президентских выборов в конце мая.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Фюле заявил во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге, который обсуждает ситуацию в Украине перед тем, как принять завтра резолюцию по Украине.

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"В настоящее время важно, чтобы все стороны оставались привлеченными в плодотворный диалог для реализации устремлений украинского народа. Мы ожидаем, что все в Украине будут вести себя ответственно, и будут защищать единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность страны. Очень важно также надлежащее уважение к региональным, культурным и языковым отличиям в стране", - сказал Фюле.

Он определил три приоритета перед новой властью, назвав первой "немедленную широкую конституционную реформу", которая должна была бы завершиться в сентябре этого года при помощи экспертов Венецианской комиссии. Вторым приоритетом, по мнению Фюле, является формирование нового коалиционного правительства Украины. И третьим - обеспечение условий для свободных и справедливых выборов Президента в конце мая.