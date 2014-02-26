Чечетов призывает российских депутатов не вмешиваться в дела Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Чечетов сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я хотел бы обратиться к нашим коллегам, депутатам Госдумы, чтобы они проявили политическую зрелость, проявили гражданскую позицию и поняли, что в огне пожара погибают простые люди, чтобы они дистанцировались от наших политиков-экстремалов и не вмешивались в ситуацию. Мы разберемся сами. Просьба к российским политикам дистанцироваться», - подчеркнул Чечетов.

Он отметил, что ситуация в Украине непростая, но она обязательно «войдет в берега».

По словам Чечетова, вносить какие-то изменения в статус Крыма сейчас несвоевременно, главное - стабилизировать ситуацию.

Кроме того, он сообщил, что положение в Киеве постепенно нормализуется.

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По данным пресс-службы партии «Родина», сегодня на площади Нахимова в Севастополе прошел многочисленный митинг, на котором выступил председатель партии, депутат Госдумы РФ (фракция «Единая Россия») Алексей Журавлев.

Также в Украине побывали Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий и ряд других российских депутатов и сенаторов.

25 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Украины и рассчитывает на такую же позицию со стороны других стран.