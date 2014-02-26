В Севастополе хотят просить руководство Украины предоставить Чалому украинское гражданство

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложениям к коллегам по депутатскому корпусу сегодня обратились депутаты Леонид Жунько (директор НЗ «Херсонес Таврический») и Дмитрий Белик (заместитель главы СГГА) во время пленарного заседания сессии Севастопольского горсовета.

«Я бы хотел предложить, чтобы мы от имени сессии обратились к исполняющему обязанности президента Украины Турчинову с предложением. Мы знаем, что избранный на городском вече Алексей Чалый, как руководитель исполнительной власти города, не имеет украинского гражданства. Если мы обратимся от имени сессии с тем, чтобы в экстренном порядке ему предоставили украинское гражданство, параллельно с этим мы можем проголосовать, чтобы от имени горсовета потребовать от руководства страны назначить Чалого главой администрации», - сказал Жунько.

По его мнению, официальный Киев не может не откликнуться на призыв севастопольских депутатов. Только в этом случае, считает Жунько, можно будет оценить истинное отношение нынешней власти к мнению севастопольцев, насколько там настроены на конструктивную работу с городом.

Данное предложение поддержал заместитель председателя СГГА Белик. Он обратился к председателю горсовета Севастополя Юрию Дойникову с предложением: «Вам, как председателю горсовета, стоит переговорить с Алексеем Чалым, получить от него либо согласие, либо отказ. Если будет согласие на тот механизм, который предложил Леонид Жунько, - собрать завтра экстренное пленарное заседание и принять соответствующее решение».

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Вместе с тем, формальное решение сегодня по данному вопросу депутатами не принято, так как оно не готовилось заранее.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Севастополе на многотысячном митинге был избран городской голова – бизнесмен, глава предприятия «Таврида-Электрик», Алексей Чалый.

Так же на митинге проголосовали за решение поручить новому городскому голове немедленно приступить к формированию городского исполкома и отрядов по охране правопорядка, депутатам Верховной Рады от Партии регионов и Компартии сложить полномочия.

В то же время, согласно действующему украинскому законодательству, в Севастополе не предусмотрено избрание городского головы и формирование исполнительного комитета горсовета.

24 февраля Владимир Яцуба подал в отставку с поста председателя СГГА и заявил о выходе из Партии регионов.

24 февраля вечером Севастопольский городской совет принял решение об утверждении своего исполнительного органа – о создании городского управления по обеспечению жизнедеятельности города. Городское управление по обеспечению жизнедеятельности города поручено возглавить Чалому.

25 февраля вечером Чалый заявил, что одной из главных задач является обеспечение полной безопасности жителей города, для чего формируются общественные формирования по охране общественного порядка и определяется порядок их действий.

26 февраля Чалый беспрепятственно вошел в Севастопольскую горгосадминистрацию и начал там работу.