Российские военные с оружием приехали в Ялту - блоггер

Блогер Сергей Псарев снял как в Крыму, в частности в Большой Ялте свободно перемещаются грузовики с российскими номерами.

Причем как видно на видео грузовики перевозят вооруженных солдат, пишет Gazeta.ua.

На вопрос журналиста, зачем приехали российские военные появился человек в штатском и начала кричать, что бы забрали камеру.

Вполне возможно, что уже планируется грузинский сценарий, такое предположение высказал экс-президент Грузии - Саакашвили.