Российские военные с оружием приехали в Ялту - блоггер
03:33, 26 февраля 2014Политика
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В Крыму активизировалась военные РФ.
В Крыму активизировалась военные РФ
Блогер Сергей Псарев снял как в Крыму, в частности в Большой Ялте свободно перемещаются грузовики с российскими номерами.
Причем как видно на видео грузовики перевозят вооруженных солдат, пишет Gazeta.ua.
На вопрос журналиста, зачем приехали российские военные появился человек в штатском и начала кричать, что бы забрали камеру.
Вполне возможно, что уже планируется грузинский сценарий, такое предположение высказал экс-президент Грузии - Саакашвили.
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