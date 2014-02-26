Российские военные с оружием приехали в Ялту - блоггер

03:33, 26 февраля 2014
Политика
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В Крыму активизировалась военные РФ. 

Ялта российские войска

 Блогер Сергей Псарев снял как в Крыму, в частности в Большой Ялте свободно перемещаются грузовики с российскими номерами.

Причем как видно на видео грузовики перевозят вооруженных солдат, пишет Gazeta.ua.

На вопрос журналиста, зачем приехали российские военные появился человек в штатском и начала кричать, что бы забрали камеру.

Вполне возможно, что уже планируется грузинский сценарий, такое предположение высказал экс-президент Грузии - Саакашвили.

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