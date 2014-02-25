Турчинов: Возрождение духовности непременно станет возрождением Украины

Как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина», Турчинов поблагодарил Церкви за их мужество и духовную стойкость, и ту поддержку, ”которую они, несмотря на опасность, предоставили протестующим”.

Он подчеркнул, что кровопролитие, вопиющая коррупция и зверства свергнутого режима были результатом бездуховности, поэтому возрождение духовности непременно станет возрождением Украины.

Во время прямой, в тоже время острой дискуссии церковные иерархи и религиозные лидеры акцентировали необходимость сохранения территориальной целостности страны, восстановления конституционного строя, консолидации общества, недопущения произвола и анархии.

Они призвали руководство страны сделать все возможное, чтобы язвы, которые ржавчиной разъедали общественный организм были удалены, а раны, нанесенные украинскому народу - быстрее оздоровлены и заверили, что со своей стороны приложат для этого все усилия.

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, муфтий Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, председатель Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Вячеслав Нестерук особенно остановились на ответственности Церквей и религиозных организаций за мир в Украине и единство ее народа независимо от конфессиональных, языковых, региональных различий, осторожность в поступках и словах, которые в ситуации тяжелой травмы, нанесенной режимом украинскому обществу, могут привести к непоправимым последствиям.

Председатель Всеукраинского союза церквей христиан веры евангельской Михаил Паночко заявил, что ”религиозные деятели должны признать и свою часть вины за то, что произошло в стране, ведь встречаясь с Януковичем не все из них и не всегда решались говорить ему в глаза всю правду”.

Местоблюститель Киевского митрополичьего престола Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, руководитель Церкви адвентистов седьмого дня Виктор Алексеенко, старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви Леонид Падун подчеркнули жизненную важность взаимопонимания между регионами страны, недопущения любых действий и заявлений, которые могли бы быть истолкованы как неуважение одних украинцев к другим.

Епископ-помощник Киевской архиепархии Украинской греко-католической церкви Иосиф и епископ Украинской Лютеранской Церкви Вячеслав Горпинчук говорили о необходимости достойного чествования павших героев Майдана, а также государственной помощи раненым и пострадавшим.

Все присутствующие на встрече отмечали, что эти люди своей жизнью и кровью завоевали для Украины шанс, который никто не вправе потерять.

Турчинов откровенно рассказал членам Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций о масштабах тех вызовов, ”которые брошены сегодня Украинскому государству и каждому украинцу” и поблагодарил их за безоговорочную готовность отвечать на эти вызовы вместе с новой властью.