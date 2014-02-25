Завтра на Майдане планируется утверждение правительства народного доверия

Об этом сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина». Начало проведения Народного Вече планируется на 19.00.

Рада "ВО "Майдан" приглашает всех майдановцев, всех соотечественников принять участие в Народном Вече и совместно принять решение по составу нового правительства, говорится в сообщении.

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