Завтра на Майдане планируется утверждение правительства народного доверия
21:35, 25 февраля 2014Политика
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Завтра, 26 февраля, на Майдане Независимости состоится Народное Вече, на котором будет предложен и утвержден состав правительства народного доверия.
Правительство народного доверия утвердят на Майдане / REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина». Начало проведения Народного Вече планируется на 19.00.
Рада "ВО "Майдан" приглашает всех майдановцев, всех соотечественников принять участие в Народном Вече и совместно принять решение по составу нового правительства, говорится в сообщении.
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