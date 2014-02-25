Несмотря на отставку, Королевская успела сходить на работу

Об этом сообщила сама Королевская на своей странице в Фейсбук.

По словам экс-министра, слухи о том, что она, наряду с остальными чиновниками покинула Киев, преувеличены.

«Сейчас ходит много слухов, что якобы я отсутствую в Киеве. Это неправда. Сегодня я встречалась с руководителями структурных подразделений Министерства, всех поблагодарила за работу», - написала Королевская.

Кроме того, по словам экс-министра, в связи с окончанием работы Королевская намерена провести итоговую пресс-конференцию завтра - 26 февраля.

Как сообщали СМИ, 22 февраля практически весь состав Кабмина покинул Киев. В правительстве продолжили работать только Министр финансов Юрий Колобов и Министр социальной политики Наталия Королевская.