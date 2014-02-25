Несмотря на отставку, Королевская успела сходить на работу
Отставка Министра социальной политики Наталии Королевской, принятая Верховной Радой 24 февраля, не помешала ей продолжить посещать рабочее место.
Об этом сообщила сама Королевская на своей странице в Фейсбук.
По словам экс-министра, слухи о том, что она, наряду с остальными чиновниками покинула Киев, преувеличены.
«Сейчас ходит много слухов, что якобы я отсутствую в Киеве. Это неправда. Сегодня я встречалась с руководителями структурных подразделений Министерства, всех поблагодарила за работу», - написала Королевская.
Кроме того, по словам экс-министра, в связи с окончанием работы Королевская намерена провести итоговую пресс-конференцию завтра - 26 февраля.
Как сообщали СМИ, 22 февраля практически весь состав Кабмина покинул Киев. В правительстве продолжили работать только Министр финансов Юрий Колобов и Министр социальной политики Наталия Королевская.