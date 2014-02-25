Великобритания выразила готовность поддержать украинский бизнес - Фирташ

Комментируя результаты встречи, Фирташ отметил, что она была очень полезной и конструктивной. «Великобритания выразила принципиальную готовность оказать поддержку украинскому бизнесу, а также содействовать достижению стабильности и росту украинской промышленности», - цитируют Фирташа в пресс-службе Федерации работодателей Украины (ФРУ).

Как отмечается, стороны также обсудили вопросы оказания Великобританией политической и экономической поддержки Украине вслед за формированием нового украинского правительства.

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Как сообщал УНИАН, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 20 февраля решил ввести адресные санкции в отношении украинских чиновников, причастных к насилию, как-то: визовые ограничения, замораживание финансовых активов и эмбарго на поставки оружия в Украину, которое может быть использовано для подавления протестов. Кроме того, активисты Евромайдана призывали Евросоюз и США ввести адресные санкции против окружения Януковича и отдельных крупных бизнесменов, поддерживающих его. В числе последних называлась фамилия и Дмитрия Фирташа.