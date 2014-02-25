Россия начинает в Крыму выдачу паспортов по облегченной процедуре

Об этом в Фейсбук сообщил местный журналист Олег Крючков.

"В Симферополь прибыли депутаты Госдумы России. Главный - Леонид Слуцкий - глава комитета по СНГ. Встречали (крымские депутаты) Аксенов и Цеков", - написал он.

"Россия начинает выдачу паспортов по облегченной процедуре. Россия требует выполнения условий договоренностей между оппозицией и Януковичем. И главное, в случае решения крымчан на референдуме, или обращения ВР Крыма к России с просьбой о присоединении... Россия рассмотрит этот вопрос очень быстро. Цеков и Аксенов мялись, говорили о целостности и фестивале "Русское слово", - добавил он.